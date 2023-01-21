Врачи предложили отказаться от навигаторов

Исследователи из Университета Макмастера выяснили, что спортивное ориентирование тренирует мозг и может замедлить снижение когнитивных функций. Соответствующую статью опубликовал журнал PLoS ONE.

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Ученые опросили здоровых людей в возрасте от 18 до 87 лет, у которых навыки ориентирования отсутствуют, или развиты на среднем, продвинутом или профессиональном уровне. У тех, кто занимался спортивным ориентированием, лучше работали память и пространственная навигация.

Цель ориентирования состоит в том, чтобы как можно быстрее переместиться по незнакомой территории, находя контрольные точки только с помощью карты и компаса. Исследователи предположили, что физические и когнитивные задачи, которые решаются во время деятельности такого рода, могут стимулировать части мозга, которые древние люди использовали для охоты и собирательства. По словам ученых, мозг создавал новые нейронные пути тысячи лет, чтобы приспособиться к суровой среде, а без активной навигации есть риск потерять эту нейронную архитектуру.

Важно, что потеря способности ориентироваться — один из самых ранних симптомов болезни болезни Альцгеймера. Он поражает половину всех больных, даже тех, кто находится на самой легкой стадии болезни.