Ученые выяснили, как время питания влияет на гены

Ученые из Института Солка обнаружили, что ограниченное по времени питание синхронизирует биологические часы различных систем организма и меняет активность генов. Исследование опубликовал журнал Cell Metabolism.

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Авторы научной работы изучали две группы мышей, которые получали одинаковую высококалорийную диету в течение семи недель. Одна группа получила свободный доступ к еде, а вторая могла питаться только девять часов в день. Ученые проанализировали активность генов в 22 группах органов — в желудке, почках, легких, сердце и других — и головном мозге животных.

Активность 70% генов мышей, в том числе те, что находились в мозге, изменили активность. Изменения также зафиксированы почти для 40% генов в надпочечниках, гипоталамусе и поджелудочной железе. Эти органы важны для гормональной регуляции, нарушения работы которой связаны с диабетом и расстройствами психики.

Помимо этого, исследователи обнаружили, что ограниченное по времени питание синхронизировало биологические часы разных систем органов. Предыдущее исследование ученых продемонстрировало, что такой режим приема пищи улучшает здоровье пожарных, которые обычно работают посменно и из-за этого страдают от расстройства суточных ритмов.