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1 час назад

Ученые доказали, что у мужчин и женщин различается реакция на гормон стресса

Волгоградская правда

Биологический пол может определять, насколько долго организм будет реагировать на раздражители.

Ученые доказали, что у мужчин и женщин различается реакция на гормон стресса
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По словам исследователей из Калифорнийского университета в Дэвисе, гормон стресса норадреналин по-разному воздействует на сердца мужчин и женщин. Для этого биологи создали специальную систему, демонстрирующую работу центрального органа кровообращения, и протестировали ее на грызунах.

Ученые изучили, как норадреналин воздействует на генетически модифицированных мышей. Оказалось, что изначально самки и самцы реагировали на гормон стресса схожим образом. Однако у мышек нормальная частота сердцебиения возвращалась гораздо быстрее. Эти процессы могут быть связаны с развитием некоторых типов сердечно-сосудистых заболеваний.

Подробные итоги исследования были опубликованы в научном журнале Science Advances.

Сейчас авторы статьи не могут сказать, что именно вызывает такой эффект. Их работа поможет определить, почему мужчины и женщины по-разному реагируют на препараты от аритмии.

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