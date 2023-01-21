Ученые доказали, что у мужчин и женщин различается реакция на гормон стресса

Биологический пол может определять, насколько долго организм будет реагировать на раздражители.

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По словам исследователей из Калифорнийского университета в Дэвисе, гормон стресса норадреналин по-разному воздействует на сердца мужчин и женщин. Для этого биологи создали специальную систему, демонстрирующую работу центрального органа кровообращения, и протестировали ее на грызунах.

Ученые изучили, как норадреналин воздействует на генетически модифицированных мышей. Оказалось, что изначально самки и самцы реагировали на гормон стресса схожим образом. Однако у мышек нормальная частота сердцебиения возвращалась гораздо быстрее. Эти процессы могут быть связаны с развитием некоторых типов сердечно-сосудистых заболеваний.

Подробные итоги исследования были опубликованы в научном журнале Science Advances.