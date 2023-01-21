Женские и мужские сердца по-разному реагируют на стресс

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе разработали технику, которая позволила визуализировать работу сердца и показала, что у женщин оно реагирует на гормон стресса не так, как у мужчин. Исследование опубликовал журнал Science Advances.

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Исследователи работали с генетически модифицированными мышами: их сердца излучали свет во время химической реакции, которая возникает в организме в ответ на норадреналин. С этим гормоном связана реакция "бей или беги", когда тело мобилизуется, чтобы устранить угрозу.

Выяснилось, что сердца самцов и самок мышей вначале одинаково реагируют на воздействие норадреналина, но некоторые участки женского сердца возвращаются к норме быстрее, чем мужского. Это приводит к различиям в электрической активности сердца, которая тесно связана с некоторыми типами аритмии.

Что именно означают обнаруженные различия, ученые пока не знают, но открытие может объяснить, почему у мужчин и женщин по-разному развиваются аритмии, а также — почему они неодинаково реагируют на одни и те же лекарства.