Врач объяснила, почему зрачки бывают разного размера

Глаза — это не только зеркало души, но и, как оказалось, неплохая медкарта. Некоторые особенности глаз могут указывать на опасные заболевания. Например, такое состояние, как анизокория, — это когда левый и правый зрачки отличаются в диаметре. Объяснение простое: зрачки по-разному реагируют на свет. А вот причин у такого состояния — масса, рассказала педиатр, врач общей практики Дарья Башкутова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В ряде случаев анизокория — естественное проявление, но тогда разница между левым и правым зрачком не больше 1 миллиметра. Также бывает анизокория врождённая, когда нарушения возникают в период эмбрионального созревания, и патологическая, когда причиной становятся офтальмологические или неврологические заболевания.

Чаще всего анизокорию вызывают, по словам врача, нарушения работы иннервации и мышечной системы глаз. Например, есть такое нарушение, как тонический зрачок Эйди, когда зрачок медленно расширяется после сокращения. Один из симптомов сифилиса — зрачок Аргайла Робертсона, при котором зрачки не сужаются от яркого света, зато уменьшаются при фокусировке взгляда на близком объекте.

Зрачки могут быть разного размера при травмах глаз или послеоперационных нарушениях работы радужки. Это может быть симптомом паралича третьего черепного нерва в результате развития аневризмы или опухоли, инфекционного заболевания, геморрагического инсульта или гипотиреоза.

А ещё такое состояние возникает после приёма некоторых лекарств или контакта с препаратами. Например, со спреями и ошейниками для домашних животных.

Медлить с походом к врачу, если вы заметили у себя или близкого анизокорию, точно не стоит, если параллельно есть другие симптомы — опущение края верхнего века, ограничения при движении глазами в стороны, тошнота, рвота, сказала эксперт «Газете.ru».