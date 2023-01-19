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8 минут назад

Ученые установили, как время приема пищи помогает быстрее худеть

FBM.ru

От времени приема пищи в самом деле зависит немало, подтверждают научные исследования. На процесс похудения оказывают влияние факторы окисления жиров и переработки сахара, если употреблять пищу за 5-6 часов до сна, то результат будет более заметным. Об этом проинформировал сетевой портал ferra.ru.

Как время приема пищи помогает быстрее худеть
Фото: FBM.ruFBM.ru

Снижение веса намного эффективнее, если не есть за 5-6 часов до сна по той причине, что с утра будет меньше неокисленных жиров и сахара в крови, тогда завтрак станет для организма более легкой нагрузкой. Ночью тело намного хуже переваривает еду и сжигает калории, даже в сравнении с малоактивным бодрствующим состоянием.

Обильный поздний ужин также сильно меняет метаболизм. Гормон голода вырабатывается намного эффективнее у людей, которые пристрастились к вечерним застольям. Даже небольшие вечерние перекусы увеличивают выработку желания поесть на протяжении всего следующего дня, а также сокращают вырабатываемую энергию. Энергия начинает накапливаться у вечерних едоков и откладывается на животе, ягодицах, боках.

Питаться для правильного метаболизма следует в одни и те же отрезки времени. Это работает также, как со сном. Сбившийся режим питания приведет к перестройке метаболизма, и заставит организм думать о накоплении энергии.

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