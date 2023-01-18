«Только генетика»: гериатр раскрыл секрет долголетия

«В истории с Жанной Кальман сомнение есть, не было ли подмены на дочку, чтобы не платить деньги за наследство. У нас в стране тоже появляются сообщения о том, что, якобы в Дагестане женщина прожила больше 120 лет. Или в Якутии сообщили о том, что женщина прожила больше 120 лет. Но эти сообщения невозможно доказать. Ведь во многих странах возраст можно вычислить благодаря переписи, которая проводится с позапрошлого века. То есть, если данный человек участвовал в переписи с позапрошлого века, то ему действительно 123 года или больше. У нас же на большей части территории России архивы сгорели в период войн. А паспорт не является абсолютным документом в определении возраста. Ведь сплошь и рядом выдавались паспорта с разной датой. То есть состарить себя на 5-10 лет было вполне возможно. А ведь это и выход на пенсию, и социальные льготы, и так далее», - рассказал гериатр.