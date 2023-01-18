Российские ученые нашли альтернативу МРТ и ПЭТ

Ученые из России придумали способ, как сделать диагностические процедуры, требующие визуализации внутренних органов, более доступными. Сейчас такие исследования проводят с помощью МРТ и ПЭТ, но техническая сложность, а также их высокая стоимость и громоздкость снижают доступность этого вида диагностики заболеваний.

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Ученые из Сколковского института в свою очередь предлагают использовать для таких процедур сверхчувствительные магнитные сенсоры, пишет «Газете.Ru». Сенсоры регистрируют сигналы, которые подаются контрастными суперпарамагнитными или ферромагнитными веществами, вводимыми в кровеносную систему.

Опыты с участием мышей показали, что при введении контраста в кровь, сенсоры фиксируют остаточную намагниченность магнитных наночастиц в обоих случаях.