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55 минут назад

Учёные предположили, что обрезание защищает от рака и венерических заболеваний

Ferra.ru

После этой операции меняется микробиом.

Ученые сделали новое заявление о пользе обрезания
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Небольшое новое исследование с участием 11 детей обнаружило доказательства того, что обрезание может изменить количество и состав бактериальных и грибковых сообществ.

Некоторые из бактериальных сообществ, которые сократились после обрезания, были связаны с воспалением и инфекциями, передающимися половым путём (ИППП). Предварительно это означает, что обрезание может снизить восприимчивость человека к ИППП.

Кроме того, снижалось количество анаэробных бактерий, которые считаются потенциальными предвестниками воспалительных процессов и рака.

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