Ученые сделали новое заявление о пользе обрезания

После этой операции меняется микробиом.

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Небольшое новое исследование с участием 11 детей обнаружило доказательства того, что обрезание может изменить количество и состав бактериальных и грибковых сообществ.

Некоторые из бактериальных сообществ, которые сократились после обрезания, были связаны с воспалением и инфекциями, передающимися половым путём (ИППП). Предварительно это означает, что обрезание может снизить восприимчивость человека к ИППП.