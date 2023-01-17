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1 час назад

Для лечения гипертонии врачи разработали 10-минутное сканирование

Моя Москва.онлайн

Специалисты Лондонского университета королевы Марии провели исследование с использованием новой технологии компьютерной томографии. Врачи пытались распознать крошечные узелки в гормональной железе. При их удалении можно эффективно лечить гипертонию. Исследователи выяснили, что узелки обнаруживаются у каждого двадцатого человека, пишет Центральная Служба Новостей.

Для лечения гипертонии разработано 10-минутное сканирование
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Благодаря новому исследованию была решена многолетняя проблема обнаружения данных узелков. До этого их выявление проходило лишь с катетером и в специализированных клиниках. Также зачастую прошлые анализы были неудачными.

Исследование также показало, что в сочетании с анализом мочи сканирование выявляет группу пациентов, которые прекращают принимать все лекарства от кровяного давления после лечения.

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