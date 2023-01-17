В России разрабатывается защита от внутрибольничных инфекций

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали метод производства тканей, защищающих от внутрибольничных инфекций, сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

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По словам исследователей, инновационная технология нанопокрытия позволяет снизить количество бактерий, включая инфекционные штаммы, от которых в настоящее время нет защиты, на 99,9 процента за 24 часа, сообщает агентство Sputnik.

Инновация основана на химическом синтезе биметаллических наночастиц меди и серебра в структуре ткани, которые достигают синергетического эффекта между своими фунгицидными и бактерицидными свойствами, говорится в сообщении.

После модификации эти материалы обладают сильным фунгицидным и бактерицидным действием, отметила руководитель проекта Екатерина Кудрявцева.

Она сказала, что медицинский халат, покрытый по этой технологии, стоит максимум 300 рублей (около 4 долларов США) и его можно стирать до 25 раз.