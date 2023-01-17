В России разрабатывается защита от внутрибольничных инфекций

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали метод производства тканей, защищающих от внутрибольничных инфекций, сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
По словам исследователей, инновационная технология нанопокрытия позволяет снизить количество бактерий, включая инфекционные штаммы, от которых в настоящее время нет защиты, на 99,9 процента за 24 часа, сообщает агентство Sputnik.
Инновация основана на химическом синтезе биметаллических наночастиц меди и серебра в структуре ткани, которые достигают синергетического эффекта между своими фунгицидными и бактерицидными свойствами, говорится в сообщении.
После модификации эти материалы обладают сильным фунгицидным и бактерицидным действием, отметила руководитель проекта Екатерина Кудрявцева.
Она сказала, что медицинский халат, покрытый по этой технологии, стоит максимум 300 рублей (около 4 долларов США) и его можно стирать до 25 раз.
По данным НТИ, уже продемонстрирован защитный эффект против опасных штаммов различных микроорганизмов, включая Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus и Klebsiella. Об этом пишет Prensa Latina, партнер сети TV BRICS.