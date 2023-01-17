Ученые заявили, что стресс может стать причиной развития рака

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН доказали в экспериментах на мышах, что негативные эмоции являются одним из факторов риска развития онкологических заболеваний. Возможно, длительный стресс, депрессия способны спровоцировать рак и у человека, сообщает РИА «Новости».

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«Сам феномен известен достаточно давно, но было непонятно, что происходит на уровне транскрипции генов – переноса информации с ДНК на РНК», – сообщила кандидат биологических наук Анна Галямина.

При проведении исследований специалисты сосредоточились на гипоталамусе – отделе мозга, который участвует в цепочке поведенческих, иммунных и нейроэндокринных процессов. У животных с предрасположенностью к раку активность генов, вовлеченных в канцерогенез, была высокой. Поэтому вероятно, что риск опухоли, связанной с хроническим стрессом, закладывается на геномном уровне в мозге. Пока речь идет только о фундаментальной науке, но при успехе исследований откроются перспективы практического применения. Ученые надеются найти новые гены-мишени для фармакологического воздействия, чтобы замедлить рост опухоли.

Специалисты также выяснили, что хронический социальный стресс нарушает иммунитет, ускоряет метастазирование злокачественных образований. Исследователи пришли к выводу, что возвращение психоэмоционального состояния к норме часто оказывается более эффективным, чем меры по прямой активации иммунной системы.

Отмечается, что на людях провести исследования нельзя. Поэтому ученые в целом основываются на ретроспективных данных – изучают онкологические диагнозы, ищут в анамнезе свидетельства длительного стресса. Подавляющее большинство пациентов подтверждают, что испытывали стресс или депрессию.