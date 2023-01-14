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16 минут назад

Ученые из Мичиганского университета выявили клетки, которые вызывают боль в суставах

Слово и Дело

После травм в суставах человека образуются клетки, которые вызывают остеоартрит, выяснили ученые из Мичиганского университета. Данное заболевание сопровождают постоянные боли в областях соединения костей. Также появляется ограничение подвижности суставов. Такая патология может развиться после травмы или с возрастом.

Ученые выявили клетки, которые вызывают боль в суставах
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Американские ученые провели эксперимент и выявили несколько типов клеток, которые испытуемые получили при повреждении передней крестообразной связи. Исследователи применили в своей научно работе технологии секвенирования генов, передает Annals of the Rheumatic Diseases.

Ученые подробно описали процессы и факторы, которые активизируют эти клетки. Выводы, сделанные специалистами из Мичиганского университета, могут изменить имеющиеся подходы к лечению остеоартрита.

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