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22 минуты назад

Исследование: мужчины пьют пиво быстрее, если им больно

Ferra.ru

Учёные задались странным вопросом: а как изменится характер употребления пива, если в это время человеку будет больно?

Исследование: мужчины пьют пиво быстрее, если им больно
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ранние исследования показали, что употребление алкоголя увеличивает болевой порог и снижает интенсивность боли.

«Наша цель в этом исследовании состояла в том, чтобы определить, влияет ли боль не только на мотивацию пить, но и на то, как люди употребляют алкоголь», — пояснили авторы.

Участниками эксперимента были 20 взрослых. Все они так или иначе выпивали на регулярной основе. Им выдали виртуальную гарнитуру и и погрузили в среду бара. Также участники должны были пить пиво или сидр. Во время сеанса к их правой икре было прикреплено устройство, которое могло создавать локальную боль с помощью тепла разной интенсивности.

Результаты показали, что мужчины значительно сократили время между глотками своего напитка (пива или сидра) при воздействии болезненного тепла. Условия эксперимента не влияли на объём глотка. Удивительно, но у женщин такого не наблюдалось.

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