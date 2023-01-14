Исследование: мужчины пьют пиво быстрее, если им больно

Учёные задались странным вопросом: а как изменится характер употребления пива, если в это время человеку будет больно?

«Наша цель в этом исследовании состояла в том, чтобы определить, влияет ли боль не только на мотивацию пить, но и на то, как люди употребляют алкоголь», — пояснили авторы.

Участниками эксперимента были 20 взрослых. Все они так или иначе выпивали на регулярной основе. Им выдали виртуальную гарнитуру и и погрузили в среду бара. Также участники должны были пить пиво или сидр. Во время сеанса к их правой икре было прикреплено устройство, которое могло создавать локальную боль с помощью тепла разной интенсивности.