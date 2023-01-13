Исследование: плацебо помогает уменьшить чувство вины

Чувство вины неприятно. Исследователи из Базельского университета показали, что плацебо может помочь уменьшить его.

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В новом исследовании испытуемых просили написать о времени, когда они пренебрегали важными правилами поведения или несправедливо обращались с кем-то из близких, причиняли им боль или вред. Это должно было заставить участников почувствовать вину.

Затем людей разделили на несколько групп. Участникам одной давали таблетки плацебо, говоря им, что это настоящее лекарство, а участникам другой группы сказали, что им дали плацебо. Обеим группам сказали, что то, что им дали, будет эффективно против чувства вины. Была также контрольная группа, которая вообще не получала таблетки.