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1 час назад

Исследование: плацебо помогает уменьшить чувство вины

Ferra.ru

Чувство вины неприятно. Исследователи из Базельского университета показали, что плацебо может помочь уменьшить его.

Исследование: плацебо помогает уменьшить чувство вины
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В новом исследовании испытуемых просили написать о времени, когда они пренебрегали важными правилами поведения или несправедливо обращались с кем-то из близких, причиняли им боль или вред. Это должно было заставить участников почувствовать вину.

Затем людей разделили на несколько групп. Участникам одной давали таблетки плацебо, говоря им, что это настоящее лекарство, а участникам другой группы сказали, что им дали плацебо. Обеим группам сказали, что то, что им дали, будет эффективно против чувства вины. Была также контрольная группа, которая вообще не получала таблетки.

Результаты показали, что чувство вины значительно уменьшилось в обеих группах плацебо по сравнению с теми, кто не принимал ничего.

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