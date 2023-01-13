Можно ли восстановить сосуды печени и почек: отвечают ученые

Ученые из Лейпцигского университета выяснили, что, хотя здоровое питание может оказать положительное влияние на молекулярное здоровье кровеносных сосудов, оно имеет различную эффективность для сосудов в разных органах. Исследование опубликовано в журнале Nature Metabolism.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Проводя эксперименты на мышах, ученые обнаружили, что кровеносные сосуды в печени и жировой ткани с трудом перерабатывают избыток жиров в пище, сосуды в почках испытывают метаболическую дисфункцию, сосуды в легких сильно воспаляются, а транспорт через сосуды головного мозга оказывается нарушен.

Ученые также показали, что здоровая диета может частично уменьшить ущерб, вызванный неправильным питанием. Например, кровеносные сосуды в печени после перехода на здоровую диету могут восстановиться почти полностью, но кровеносные сосуды в почках сохраняли признаки болезни, несмотря на здоровое питание и значительную потерю веса. Это означает, что у некоторых наших кровеносных сосудов может развиться «память» о нарушении обмена веществ, которую трудно обратить вспять.