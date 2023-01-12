«Ресурс жизни 150 лет»: сколько будет жить человек в ближайшем будущем

Сколько человек может жить? Ученые-геронтологи утверждают, что уже родились люди, которые встретят свои 150-летние юбилеи, а в течение ближайших 20 лет появится возможность жить 10 веков.

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Сколько жить?

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Американцы о себе говорят, что они безумно любят сенсации. Скорей всего, именно поэтому новость о том, что в возрасте 256 лет умер китаец Ли Чинг-Юн, взорвала Америку и стала самой читаемой.

Об этом написали газеты New York Times и Time Magazine еще в 1933 году. Однако врачи не склонны этому верить, да и документов, подтверждающих этот факт, так и не было найдено. Но сама мысль, что кто-то прожил два с половиной века, до сих пор не даёт покоя мечтателям о долгой жизни.

С другой стороны, многие геронтологи убеждены, что мы живем значительно меньше, чем нам отведено природой. Официально задокументированный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, которая относилась к своей жизни легко и «без переживаний». Она прожила 122 года. Генетики так и не нашли в её организме ничего особенного.

Кто хочет жить?

Научно-популярный журналист Дэвид Юин собрал аудиторию самых разных пожилых людей и спросил, о какой продолжительности жизни они мечтают – о 80, 120 и 150 годах, или даже о бесконечности. Большинство респондентов ответили, что их вполне устраивает 80 лет, и они часто думают о смерти, как о неизбежном событии.

И это несмотря на то, что людям предоставили массу лекарств и медицинских приборов, которые могут радикально продлить жизнь. Присутствующий на том собрании бизнесмен Джун Юн озвучил реальную стоимость долголетия. Речь идет о ста и более годах. По его мнению, уже сейчас это может стоить не дороже одного миллиона долларов.

Интересно, что большинство геронтологов считают, что искренняя влюбленность в жизнь является обязательным условием долголетия, а мысль о смерти, подобно выкуренной сигарете, сокращает данные природой года на несколько минут.

Лекарства для жизни

Врач Лаура Гельмут утверждает, что «у нас есть шансы 50/50, что в ближайшие 25 лет мы возьмем смертность до ста лет под контроль». Она привела личный пример, как текущие достижения медицины влияют на продолжительность жизни.

«Моя прапрабабушка умерла в возрасте 57 лет, вероятно, от сердечного приступа, - делится Лаура Гельмут своими наблюдениями. - Моя прабабушка скончалась в возрасте 67 лет от инсульта. Моя бабушка принимает лекарства от высокого кровяного давления и от запредельного уровня холестерина. На следующей неделе она будет отмечать свое 90-летие. Таким образом, она стала первым человеком в моей семье, которая прожила достаточно долго, чтобы увидеть правнуков. Профилактика и лечение сердечнососудистых заболеваний является огромным достижением в области долголетия».

Следующей медицинской победой, которая резко увеличит продолжительность жизни, станет полное излечение от сахарного диабета. Об этом сообщили специалисты компании Genetic Engineering Technology на страницах журнала Science Translational Medicine. Им удалось создать антитела, которые активизируют клетки бурой жировой ткани, утилизируя жиры и нормализуя уровень глюкозы в крови. Между тем, нынешние статистические наблюдения показывают, что люди, которые не болеют диабетом, живут на десятки лет дольше, чем диабетички. Таким образом, у среднестатического человека, который следит за своим здоровьем, в скором будущем с высокой долей вероятности появится возможность прожить сто и более лет.

Тысячелетняя жизнь

Профессор из Кембриджского университета Обри де Грей – в современной геронтологии – непререкаемый авторитет. Казалось бы, только в силу этого, он должен быть скептиком или, во всяком случае, осторожным прагматиком. Хотя бы потому, что слишком долго лучшие умы безуспешно искали эликсир молодости. Однако ученый утверждает, что срок человеческой жизни можно увеличить в десятки раз. «Люди, которые доживут до 150 лет, уже родились, - утверждает Обри де Грей. – Более того, в ближайшие двадцать лет, появится человек, который отметит новый год третьего тысячелетия». Всё дело в лекарствах от старости, первое поколение которых уже появилось.

Доктор Обри де Грей описывает старение как пожизненное накопление различных типов молекулярных и клеточных повреждений во всех органах человека. «Идея состоит в том, чтобы заниматься профилактической гериатрией, - поясняет он, - проще говоря, периодически ремонтировать молекулярные и клеточные повреждения, прежде чем они достигнут уровня патогенности». Пути подержания клеточного здоровья он видит в терапии стволовыми клетками, использование которых поможет заменить больные ткани здоровыми».