Правда ли, что люди разных стран смеются над разными вещами: ответ науки

Смех объединяет людей, и это научно доказано. Но значит ли это, что жителям разных стран кажется смешным одно и то же?

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Психологи из Канады предположили, что существует четыре основных стиля юмора. А люди и человеческие культуры отличаются друг от друга тем, насколько они склонны к подобному юмору. Это что-то вроде четырёх «языков смеха».

Среди этих четырёх стилей юмора - аффилиативный (когда человек смеётся вместе с другими и развлекает их), направленный на самосовершенствование (связан с умением беззаботно относиться к трудным обстоятельствам или неудачам), самодеструктивный (высмеивание себя для развлечения других людей, манипулирование другими или сокрытие своих истинных чувств), агрессивный (высмеивает или дразнит окружающих).

Если говорить о связи юмора с личностью, то научные данные показывают следующее. Есть доказательства, что дружелюбные и жизнерадостные экстраверты склонны к дружелюбному юмору, к самоутверждению. И напротив: те, кто ведёт себя с другими менее приятно, чаще используют агрессивный и самоуничижительный юмор.