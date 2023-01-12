Nature: от биологических часов эмбриона зависит риск сколиоза

Ученые из Университета Цинциннати обнаружили нарушение эмбрионального развития, которое приводит к искривлению позвоночника — сколиозу. Открытие может привести к разработке методов лечения сколиоза в будущем. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Как пояснили авторы, у всех видов позвоночных животных позвоночник состоит из сегментированных позвоночных дисков. Во время внутриутробного развития диски «нарезаются» из сегментов эмбриона. Этот процесс привязан к «биологическим часам», то есть разрезание происходит в определенный момент развития.
Ученые выяснили, что нарушение работы генов, ответственных за эти биологические часы, может привести к тому, что «нарезание» сегментов произойдет неправильно, и структура позвоночника будет нарушена.
Открытие ученых позволит смоделировать внутриутробное развитие сколиоза у модельных организмов, у которых обычно этот процесс отсутствует, а в перспективе — найти препараты, которые скорректируют неправильное формирование позвоночника и врожденный сколиоз.