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1 час назад

Биологи обнаружили возможный способ лечения ожирения с помощью фермента

Газета.Ru

Американские ученые открыли метод изменения функции фермента, имеющего решающее значение для производства жира в организме. Статья об этом опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Первоначально ученые из Университета штата Айова исследовали клеточные и молекулярные механизмы, вызывающие старение животных. В связи с этим они изучали синтазу жирных кислот — фермента, который играет роль в липогенезе de novo, то есть, превращает избыток пищевых углеводов в жир. Как правило, уровни синтазы жирных кислот повышаются и снижаются в зависимости от клеточных потребностей и диеты животного.

К удивлению ученых, они заметили, что в начале развития плодовой мушки липогенез de novo усиливается без сопутствующего увеличения экспрессии синтазы жирных кислот. Иными словами, «количество» фермента оставалось прежним, а продуктивность менялась. Это свидетельствовало о том, что должен действовать какой-то другой фактор. Оказалось, что уже после создания синтазы ее функция может быть изменена с помощью посттрансляционной модификации. В данном случае это происходило за счет ацетилирования, которое затронуло одну из 2540 аминокислот, входящих в состав синтазы. В результате изменилась ее эффективность производства жира.

Авторы открытия надеются, что подобный метод модификации синтазы поможет лечить у людей ожирение. Кроме того, повышенный уровень липогенеза de novo связан с раком, поэтому его контроль с помощью выявленного механизма может привести к созданию нового типа терапии. Неизвестно, происходят ли аналогичные процессы в клетках людей, но плодовые мушки были выбраны в качестве модельного животного именно из-за наличия некоторого генетического сходства с человеком.

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