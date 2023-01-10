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58 минут назад

Как кошки могут помочь лечить травмы спинного мозга человека

Ferra.ru

Кошки всегда приземляются на лапы, но что делает их такими ловкими? Их уникальное чувство равновесия имеет больше общего с человеческим, чем может показаться. Исследователи из Технологического института Джорджии изучают движения кошек, чтобы лучше понять, как работает спинной мозг человека.

Как кошки могут помочь лечить травмы спинного мозга человека
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Используя сочетание экспериментальных исследований и вычислительных моделей, учёные показывают, что соматосенсорная обратная связь или нейронные сигналы от «датчиков» по всему телу кошки помогают информировать её спинной мозг о продолжающемся движении и координировать четыре конечности. С этими сенсорными сигналами животное может ходить, даже если связь между спинным и головным мозгом частично нарушена.

Понимание механизмов этого типа контроля равновесия особенно актуально для пожилых людей. Исследование может привести к прогрессу в лечении травм спинного мозга. Так, активация соматосенсорных нейронов может улучшить функцию спинномозговых нейронных сетей ниже места повреждения спинного мозга.

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