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1 час назад

Ученые считают, что употребление энергетиков может вызвать выпадение волос у мужчин

Газета.Ru

Ученые из Китая провели исследование, которое показало, что употребление энергетических напитков может вызвать выпадение волос у мужчин, пишет LADBible.

Употребление энергетиков может вызвать выпадение волос у мужчин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эксперты из Университета Цинхуа в Пекине провели исследование, в котором приняли участие 1000 мужчин, и обнаружили, что те, кто пьет большое количество энергетических напитков и подслащенного чая и кофе, подвергаются большему риску выпадения волос. Чтобы сделать такой вывод, добровольцы, участвовавшие в опыте, должны были потреблять от одного до трех литров энергетиков в неделю.

Исследователи заметили, что у тех, кто выпивал больше одной банки энергетика в день, риск выпадения волос был на 42 процента выше по сравнению с другими мужчинами.

"Клетки волосяных фолликулов являются вторыми по скорости деления клетками в организме и требуют всех питательных веществ хорошо сбалансированной здоровой диеты", - пояснила доктор Шэрон Вонг.

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