Употребление энергетиков может вызвать выпадение волос у мужчин

Эксперты из Университета Цинхуа в Пекине провели исследование, в котором приняли участие 1000 мужчин, и обнаружили, что те, кто пьет большое количество энергетических напитков и подслащенного чая и кофе, подвергаются большему риску выпадения волос. Чтобы сделать такой вывод, добровольцы, участвовавшие в опыте, должны были потреблять от одного до трех литров энергетиков в неделю.