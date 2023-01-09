Употребление энергетиков может вызвать выпадение волос у мужчин

Ученые из Китая провели исследование, которое показало, что употребление энергетических напитков может вызвать выпадение волос у мужчин, пишет LADBible.
Эксперты из Университета Цинхуа в Пекине провели исследование, в котором приняли участие 1000 мужчин, и обнаружили, что те, кто пьет большое количество энергетических напитков и подслащенного чая и кофе, подвергаются большему риску выпадения волос. Чтобы сделать такой вывод, добровольцы, участвовавшие в опыте, должны были потреблять от одного до трех литров энергетиков в неделю.
Исследователи заметили, что у тех, кто выпивал больше одной банки энергетика в день, риск выпадения волос был на 42 процента выше по сравнению с другими мужчинами.
"Клетки волосяных фолликулов являются вторыми по скорости деления клетками в организме и требуют всех питательных веществ хорошо сбалансированной здоровой диеты", - пояснила доктор Шэрон Вонг.