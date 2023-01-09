Как упражнения сохраняют физическую форму во время старения

Ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии установили, как лучше всего поддерживать мышцы в тонусе во время старения. Результаты работы были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Физические упражнения защищают от широкого спектра заболеваний, однако во время старения их положительное воздействие снижается. Ученые решили исследовать роль митохондриальной динамики в улучшении физической формы.

Митохондрии – это органеллы клетки, ответственные за выработку энергии. Команда наблюдала за митохондриальной динамикой - процессом слияния и деления митохондрий - во время физических нагрузок у червей C. elegans, популярного модельного организма для исследований метаболизма и старения.

Команда записывала движения червей. На 15-й день жизни ученые смогли наблюдать снижение физической формы. Ученые также зафиксировали значительный и прогрессирующий рост числа фрагментированных и дезорганизованных митохондрий у стареющих животных. Это значит, что стареющие черви быстрее уставали и дольше восстанавливались.