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2 часа назад

Ученые поняли, как упражнения сохраняют физическую форму во время старения

Газета.Ru

Ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии установили, как лучше всего поддерживать мышцы в тонусе во время старения. Результаты работы были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как упражнения сохраняют физическую форму во время старения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Физические упражнения защищают от широкого спектра заболеваний, однако во время старения их положительное воздействие снижается. Ученые решили исследовать роль митохондриальной динамики в улучшении физической формы.

Митохондрии – это органеллы клетки, ответственные за выработку энергии. Команда наблюдала за митохондриальной динамикой - процессом слияния и деления митохондрий - во время физических нагрузок у червей C. elegans, популярного модельного организма для исследований метаболизма и старения.

Команда записывала движения червей. На 15-й день жизни ученые смогли наблюдать снижение физической формы. Ученые также зафиксировали значительный и прогрессирующий рост числа фрагментированных и дезорганизованных митохондрий у стареющих животных. Это значит, что стареющие черви быстрее уставали и дольше восстанавливались.

"Это вызвало параллельное ухудшение физической формы. Динамика митохондрий может быть важна для поддержания физической формы и, возможно, для ее улучшения с помощью упражнений. Эксперименты показали, что, как и у людей, долгосрочная программа тренировок значительно улучшила физическую форму животных среднего возраста на 10-й день и смягчила нарушение динамики митохондрий, обычно наблюдаемое при старении", – отметили ученые.

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