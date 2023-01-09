Ученые предложили устранять рубцы от шрамов необычным методом

Ученые заявили, что пересадка волосяных фолликул поможет в устранении рубцов.
Специалисты из Имперского колледжа Лондона нашли необычный способ устранять рубцы от шрамов. Как отметили специалисты в материале, опубликованном в научном журнале npj Regenerative Medicine, в рубцовой ткани нет волос, потовых желез, кровеносных сосудов и нервов. Это все необходимо не только для того, чтобы чувствовать боль и испытывать другие ощущения, но и для того, чтобы регулировать температуру, отметили специалисты.
Кроме того, шрамы могут влиять на самооценку человека.
Поэтому специалисты задались вопросом, как сделать так, чтобы рана зажила, не оставив рубец.
В ходе исследования они обнаружили, что кожа, на которой присутствуют волосы, заживает быстрее, и на ней остаётся меньше шрамов. В связи с этим они предложили пересаживать в рубцовую ткань волосяные фолликулы. Эксперимент показал, что такой метод действительно эффективный. Так, в поврежденной ткани произошли сдвиги в сторону профиля здоровой, неповреждённой кожи.