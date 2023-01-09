Ученые предложили устранять рубцы от шрамов необычным методом

Ученые заявили, что пересадка волосяных фолликул поможет в устранении рубцов.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Специалисты из Имперского колледжа Лондона нашли необычный способ устранять рубцы от шрамов. Как отметили специалисты в материале, опубликованном в научном журнале npj Regenerative Medicine, в рубцовой ткани нет волос, потовых желез, кровеносных сосудов и нервов. Это все необходимо не только для того, чтобы чувствовать боль и испытывать другие ощущения, но и для того, чтобы регулировать температуру, отметили специалисты.

Кроме того, шрамы могут влиять на самооценку человека.

Поэтому специалисты задались вопросом, как сделать так, чтобы рана зажила, не оставив рубец.