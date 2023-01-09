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3 часа назад

Заморозка опухоли эффективно устраняет болевые ощущения пациентов

FBM.ru

Американские исследователи сообщили, что криоабляция может облегчать боль пациентам, которые страдают весьма болезненными формами онкологических заболеваний. Результаты научной работы опубликовали на страницах “Медицины и науки”, ссылаясь на American Journal of Rentgenology.

Как заморозка опухоли влияет на болевые ощущения пациентов
Фото: FBM.ruFBM.ru

В проведенной научной работе принимали участие люди, которым нельзя было проводить операцию по удалению опухоли, так как они были расположены довольно близко к критически важным элементам жизнедеятельности. Каждый наблюдаемый был подвержен чрескожной криоаблации, которую контролировали с помощью компьютерной томографии. Эксперты ввели в область опухолей криоаппликаторы, за счет чего опухоль и прилегающие к ней места подвергали заморозке.

Исследователи сообщили, что процесс заморозки может убить раковые клетки, а также мелкие клетки чувствительных нервов и воспалительные ткани, что помогает облегчить боли пациентам. Научные специалисты отметили, что испытания проводились на пациентах с последней стадией опухоли, благодаря этой процедуре они сумели облегчить боль пациентов перед смертью.

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