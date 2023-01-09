Как заморозка опухоли влияет на болевые ощущения пациентов

В проведенной научной работе принимали участие люди, которым нельзя было проводить операцию по удалению опухоли, так как они были расположены довольно близко к критически важным элементам жизнедеятельности. Каждый наблюдаемый был подвержен чрескожной криоаблации, которую контролировали с помощью компьютерной томографии. Эксперты ввели в область опухолей криоаппликаторы, за счет чего опухоль и прилегающие к ней места подвергали заморозке.