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35 минут назад

Ученые нашли уникальные вещества в обычных продуктах, предотвращающие рак

FBM.ru

Польские научные специалисты во главе с Магдаленой Винкель из Университета имени Адама Мицкевича выяснили, что биологически активные соединения из группы гликоалкалоидов могут выступить в качестве лекарства против рака, информирует РИА Новости.

Ученые нашли вещества в обычных продуктах, предотвращающие рак
Фото: FBM.ruFBM.ru

Речь ведется о пяти гликоалкалоидах, содержащихся в неочищенных экстрактах плодов пасленовых: солаин, чаконин, соласонин, соламаргин и томатин. Биологический механизм их действия состоит в том, что при запуске процессов апоптоза и аутофагии гибнут раковые клетки.

В первом случае злокачественные клетки распадаются на части, а во втором – самоликвидируются, просто съедая себя. Если говорить о процессе на внутриклеточном уровне, то гликоалкалоиды подавляют пролиферацию, разрушают митохондрии и повышают проницаемость мембраны лизосом. В результате рост опухоли прекращается, а также останавливается разрастание метастазов и злокачественного ангиогенеза находящихся рядом кровеносных сосудов.

Согласно сведениям исследователей, из пяти выявленных гликоалкалоидов наиболее эффективным является соланин. Он имеется в плодах, ботве и кожуре картофеля. При этом особенно много данного вещества в самих ростках.

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