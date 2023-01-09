Ученые нашли вещества в обычных продуктах, предотвращающие рак

Польские научные специалисты во главе с Магдаленой Винкель из Университета имени Адама Мицкевича выяснили, что биологически активные соединения из группы гликоалкалоидов могут выступить в качестве лекарства против рака, информирует РИА Новости.

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Речь ведется о пяти гликоалкалоидах, содержащихся в неочищенных экстрактах плодов пасленовых: солаин, чаконин, соласонин, соламаргин и томатин. Биологический механизм их действия состоит в том, что при запуске процессов апоптоза и аутофагии гибнут раковые клетки.

В первом случае злокачественные клетки распадаются на части, а во втором – самоликвидируются, просто съедая себя. Если говорить о процессе на внутриклеточном уровне, то гликоалкалоиды подавляют пролиферацию, разрушают митохондрии и повышают проницаемость мембраны лизосом. В результате рост опухоли прекращается, а также останавливается разрастание метастазов и злокачественного ангиогенеза находящихся рядом кровеносных сосудов.