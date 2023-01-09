Разработан экзоскелет для лечения паралича

Встать на ноги. Российские ученые разработали экзоскелет для диагностики и лечения болезней опорно-двигательного аппарата. Роботизированное устройство создано специалистами на стыке сразу нескольких наук. Как работает эта техника, узнал корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов.

Слияние человека и техники. Этот процесс для Ильи Самсонова – дело привычное. Он один из разработчиков экзоскелета. Металлическая конструкция уже часть его. И в прямом смысле двигается в ней совершенно свободно. И в переносном – активно участвует в модернизации проекта.

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«Сейчас, если я топну ногой, мы видим, что есть определенное возмущение, соответственно, со временем, когда человек проходит реабилитацию, мы сможем объективно контролировать его прогресс», – рассказал участник проекта по экзоскелету Илья Самсонов.

Каждое движение ног передают специальные датчики. Ими оснащен весь экзоскелет. С помощью устройства планируется вывести формулу идеальной походки здорового человека. Над проектом четвертый год трудятся специалисты Московского политехнического университета на стыке трех наук: инженерии, медицины и психологии.

«Сегодня общество находится на таком пути, когда технологические возможности позволяют нам интегрировать подобного рода экзоскелеты в нашу жизнь. Например, вы бежите на дорожке и думаете, что это хорошо для сердца, а оказывается, что вы, когда бежите, неправильно ставите ноги, наклоняетесь слишком сильно, меняете центр тяжести, еще что-то, и как результат вы портите себе суставы и всю сердечнососудистую систему», – отметил руководитель проекта по экзоскелету Илья Таратонов.

Но, пожалуй, самое главное – экзоскелет планируется использовать для лечения тяжелых заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе таких, как детский церебральный паралич. При этом устройство подгоняется под разные размеры и его не нужно будет менять, пока ребенок растет.

Визуально экзоскелет выглядит громоздким и неповоротливым. На самом же деле конструкция практически не сковывает движения. В ней можно не только ходить, но и даже прыгать или садиться. А вообще ощущение необычное, как будто герой фантастического фильма.