Ученые научились идеально подбирать клетки для биоимплантов

Ученые Сеченовского университета смогли определить наиболее подходящие клетки для производства на 3D-принтере биологических имплантов, сообщают «Известия».

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В ходе экспериментов было установлено, что стволовые клетки, взятые из десны пациента, подойдут для создания суставов, костей и хрящей, а для печати искусственной кожи оптимален материал из жировой прослойки.

Эксперты отмечают, что новые знания в области регенеративной медицины приближают качественный скачок в здравоохранении.

«У каждого типа клеток есть особенности, которые можно учитывать на этапе выбора материала, когда будет стоять задача сделать эквивалент кости, сосуда или хряща. Это может значительно повлиять на качество конечного продукта», – отметила научный сотрудник Центра цифрового биодизайна и персонализированного здравоохранения Сеченовского университета Полина Бикмулина.