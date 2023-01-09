Ученые научились идеально подбирать клетки для биоимплантов

Ученые Сеченовского университета смогли определить наиболее подходящие клетки для производства на 3D-принтере биологических имплантов, сообщают «Известия».
В ходе экспериментов было установлено, что стволовые клетки, взятые из десны пациента, подойдут для создания суставов, костей и хрящей, а для печати искусственной кожи оптимален материал из жировой прослойки.
Эксперты отмечают, что новые знания в области регенеративной медицины приближают качественный скачок в здравоохранении.
«У каждого типа клеток есть особенности, которые можно учитывать на этапе выбора материала, когда будет стоять задача сделать эквивалент кости, сосуда или хряща. Это может значительно повлиять на качество конечного продукта», – отметила научный сотрудник Центра цифрового биодизайна и персонализированного здравоохранения Сеченовского университета Полина Бикмулина.
Указанные клетки могут использоваться не только при замене тех или иных утраченных органов, но также для заживления ран без образования шрамов, создания моделей для изучения заболеваний или испытания лекарственных препаратов, отметили в вузе.