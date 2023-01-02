Что происходит с человеческим телом в «зоне смерти» Эвереста

Человеческий организм лучше всего работает на уровне моря. На гораздо больших высотах тело не может функционировать должным образом. На Эвересте даже есть «зона смерти», такое место, где концентрация кислорода в воздухе падает так сильно, что человек начинает медленно умирать.

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«Зона смерти» начинается на высоте более 8000 метров. Там мозг и лёгкие альпинистов испытывают кислородное голодание, у них повышается риск сердечного приступа и инсульта. Альпинисты описывают ощущения от пребывания в «зоне смерти» так: «вы будто бежите по беговой дорожке и дышите через соломинку».