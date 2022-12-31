Ученые обнаружили полезную диету при химиотерапии

Ученые намерены и дальше изучать влияние кетогенной диеты на профилактику тромбоцитопении после химиотерапии.

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Полезную диету при химиотерапии обнаружили ученые. Речь идет о диете с высоким содержанием жиров.

У пациентов во время химиотерапии наблюдается тромбоцитопения, при которой небольшие сосуды становятся ломкие и кровотечения не останавливаются в течение долгого времени. С тромбоцитопенией, которая наблюдается у пациентов после химиотерапии, сталкиваются во всем мире.

Ученые выяснили, что диеты с низким содержанием углеводов и большим содержанием жира и белка, облегчают тромбоцитопению. Такая диета вызывает изменения в костном мозге из-за чего повышается уровень циркулирующих тромбоцитов.