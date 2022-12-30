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2 часа назад

Ученые назвали продукты, которые увеличивают реальные риски онкологии

Вечерняя Москва

Показатели смертности от онкологических заболеваний остаются неизменно высокими из года в год, хотя в этой области специалисты уже достигли результатов в лечении и диагностировании.

Названы продукты, которые увеличивают реальные риски онкологии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Несмотря на то что взаимосвязь между раком и питанием сложна, ученые фиксируют все больше доказательств того, что некоторые привычные изделия из мяса могут быть связаны с повышенным риском заболеваний.

Бекон, ветчина, сосиски и множество других подобных продуктов являются частью нашего стола, однако все они связаны с онкологией. Так, недавнее исследование продемонстрировало, что один из компонентов, а именно: отвердитель, используемый в этих продуктах, ускоряет рост раковых опухолей у подопытных мышей.

Данный ингредиент называется нитритом, он способствует сохранению продукта, а также придает ему характерный розовый цвет. По словам врача-онколога Андрея Воробьева, у грызунов, которых кормили мясом, содержащим химические вещества, раковые опухоли развивались на 75 процентов чаще, чем у мышей, получавших свинину без нитритов.

Предыдущие исследования также связывали нитриты с развитием рака молочной железы и простаты. Результаты данного исследования делают риск рака, связанный с мясом, вяленым нитритом, еще более очевидным, передает портал «МедикФорум».

Правильное питание — залог здорового и сильного тела. Каждый день питаться фастфудом и пить сладкую газировку — значит подвергать организм большим рискам в будущем. Диетолог Лайза Ричардс назвала продукты, которыми стоит запастись, чтобы стать здоровее в новом году.

Наука,Андрей Воробьев,
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