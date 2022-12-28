Противовирусный фермент человека может вызывать рак

Фермент, который защищает клетки человека от вирусов, может способствовать развитию рака. Об этом сообщает Корнеллский университет.

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В исследовании ученые использовали клеточную модель рака мочевого пузыря для изучения роли фермента APOBEC3G в развитии заболевания. Они обнаружили, что он значительно увеличивает количество мутаций в опухолевых клетках, повышая генетическое разнообразие опухоли и ускоряя летальный исход. Семейство ферментов APOBEC3 способно вызывать мутацию РНК или ДНК путем химической модификации нуклеотида цитозина. В норме фермент должен бороться с ретровирусами, такими как ВИЧ — он пытается помешать репликации вируса, заставляя мутировать цитозины в вирусном генном материале.

Существует набор механизмов, которые не дают ему вредить собственной ДНК организма. Однако эксперимент показал, что они работают не очень надежно. Исследователи модифицировали геном животных и заставили их вырабатывать человеческий APOBEC3G. После этого они подвергались воздействию химического вещества, способствующего развитию рака мочевого пузыря, которое имитирует канцерогены сигаретного дыма.

Оказалось, что вероятность развития этой формы рака у них становилась гораздо выше (76%) по сравнению с мышами, у которых APOBEC3G не вырабатывается (53%). Более того, после 30 дней наблюдения все мыши из контрольной группы выжили, тогда как почти треть мышей с APOBEC3G умерла от рака.