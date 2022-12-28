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1 час назад

Врачи заподозрили, что противовирусный фермент человека может вызывать рак

Газета.Ru

Фермент, который защищает клетки человека от вирусов, может способствовать развитию рака. Об этом сообщает Корнеллский университет.

Противовирусный фермент человека может вызывать рак
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании ученые использовали клеточную модель рака мочевого пузыря для изучения роли фермента APOBEC3G в развитии заболевания. Они обнаружили, что он значительно увеличивает количество мутаций в опухолевых клетках, повышая генетическое разнообразие опухоли и ускоряя летальный исход. Семейство ферментов APOBEC3 способно вызывать мутацию РНК или ДНК путем химической модификации нуклеотида цитозина. В норме фермент должен бороться с ретровирусами, такими как ВИЧ — он пытается помешать репликации вируса, заставляя мутировать цитозины в вирусном генном материале.

Существует набор механизмов, которые не дают ему вредить собственной ДНК организма. Однако эксперимент показал, что они работают не очень надежно. Исследователи модифицировали геном животных и заставили их вырабатывать человеческий APOBEC3G. После этого они подвергались воздействию химического вещества, способствующего развитию рака мочевого пузыря, которое имитирует канцерогены сигаретного дыма.

Оказалось, что вероятность развития этой формы рака у них становилась гораздо выше (76%) по сравнению с мышами, у которых APOBEC3G не вырабатывается (53%). Более того, после 30 дней наблюдения все мыши из контрольной группы выжили, тогда как почти треть мышей с APOBEC3G умерла от рака.

В связи с этим авторы предполагают, что подавление влияние APOBEC3G может лечь в основу противораковой терапии нового типа.

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