Целая неделя без сна: чем закончился такой эксперимент

Мы решили узнать, что станет с человеком, если не спать неделю.

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Первые сутки

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Если человек не будет спать сутки, то никаких серьезных последствий для его здоровья это не вызовет, однако долгий период бодрствования приведет к сбою циркадного цикла, который определяется настройкой биологических часов человека.

Учёные считают, что за биологические ритмы организма отвечают примерно 20 тыс. нейронов в гипоталамусе. Это так называемое супрахиазматическое ядро.

Циркадные ритмы синхронизируются с 24-часовым световым циклом дня и ночи и связаны с мозговой активностью и обменом веществ, поэтому даже суточная задержка во сне приведет к незначительному нарушению в работе систем организма.

Если человек не будет спать сутки, то он, во-первых, будет чувствовать усталость, во-вторых, у него могут возникнуть проблемы с памятью и вниманием. Это связано с нарушением функций неокортекса, отвечающего за память и способности к обучению.

Вторые-третьи сутки

Если человек не будет ложиться спать двое-трое суток, то к усталости и проблемам с памятью у него присовокупится нарушение координации в движениях, начнут возникать серьёзные проблемы с концентрацией мыслей и концентрацией зрения. Из-за истощения нервной системы может появиться нервный тик.

Из-за нарушения в работе лобной доли мозга человек начнёт утрачивать способности к креативному мышлению и фокусировке на задаче, речь его станет однообразной, клишированной.

Кроме «мозговых» осложнений, у человека также начнет «бунтовать» пищеварительная система. Это связано с тем, что долгий период бодрствования активизирует в организме защитный эволюционный механизм «дерись или беги».

У человека усилится выработка лептина и усилится аппетит (с пристрастием к соленой и жирной пище), организм, в ответ на стрессовую ситуацию, запустит функцию сохранения жиров и выработки гормонов, отвечающих за бессонницу. Человеку, как это ни странно, в этот период будет непросто уснуть, даже если он захочет.

Четвертые-пятые сутки

На четвертые-пятые сутки без сна у человека могут начать появляться галлюцинации, он станет крайне раздражительным. Через пять суток без сна у человека замедлится работа основных участков мозга, нейронная активность будет крайне слабой.

Серьёзные нарушения будут наблюдаться в теменной зоне, отвечающей за логику и математические способности, поэтому решение даже простейших арифметических задач будет для человека непосильной задачей.

Из-за нарушений в височной доле, отвечающей за речевые способности, речь человека станет ещё более несвязной, чем на третьи сутки без сна. Уже упомянутые галлюцинации начнут возникать из-за сбоя в работе префронтальной коры мозга.

Шестые-седьмые сутки

На шестые-седьмые сутки без сна человек будет мало похож на себя в начале этого бессонного марафона. Его поведение будет крайне странным, галлюцинации будут и зрительными, и слуховыми.

У официального рекордсмена по бессоннице, американского студента Рэнди Гарднера (не спал 254 часа, 11 суток), на шестые сутки без сна появились синдромы, типичные для болезни Альцгеймера, были сильные галлюцинации и появилась паранойя. Он принимал дорожный знак за человека и верил в то, что ведущий радиостанции хочет его убить.

У Гарднера был сильный тремор конечностей, говорить связно он не мог, решение простых задач ставило его в тупик - он просто забывал, что ему только что сказали и в чём состояло задание.

К седьмым суткам без сна организм будет испытывать серьёзный стресс всех систем организма, нейроны мозга будут малоактивны, сердечная мышца изношена, иммунитет из-за пассивности Т-лимфоцитов почти перестанет сопротивляться вирусам и бактериям, печень будет испытывать огромные нагрузки.