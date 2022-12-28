Почему пероральная вакцина от гриппа станет безопасной и эффективной

Ученые из Петербургского института экспериментальной медицины создали съедобную вакцину от гриппа. Как работает новый мукозальный препарат и когда он станет доступен для всех желающих? Об этом телеканал «МИР 24» спросил доктора медицинских наук, профессора, член-корреспондента РАН, заведующего отделом молекулярной микробиологии ФБГНУ «Институт экспериментальной медицины» Александра Суворова.
Для начала давайте объясним, почему возникла необходимость создания съедобной вакцины от гриппа? Вроде бы, есть вакцины, которые действуют и каждый год обновляются. Хотя многие медики и говорят, что если бы все вакцины вводились не инъекционным способом, это было бы очень здорово. А почему?
- На самом деле, причин несколько. Самая простая – огромное количество людей очень не любят уколы. А если мы говорим о научной стороне вопроса, то такого рода пероральные вакцины обладают тем преимуществом, что они обеспечивают защиту на воротах инфекции, то есть до того, как возбудитель проник в организм человека.
Становятся внешним барьером, не пуская вирус в организм?
- Они препятствуют проникновению, это так называемый мукозальный иммунитет на слизистых. Мы как бы ставим заслон до того, как вирус сможет внутрь человека попасть. На мой взгляд, это большой плюс.
В тех публикациях в СМИ, которые я видел, написано, что новый препарат разработан на основе бактерий энтерококка. А почему именно их выбрали?
- Во-первых, препаратом такого рода разработку называть преждевременно, потому что сначала они должны проходить полный комплекс доклинических, а потом клинических испытаний. Тогда они станут реальными препаратами.
Почему энтерококк? Он является естественным обитателем желудочно-кишечного тракта. А тонкая кишка, например, и кишечник как таковой, являясь мощнейшим органом иммунитета человека, заселены различными бактериями, в частности, энтерококками. Поэтому те энтерококки, которые будут попадать в организм вместе с этим препаратом, никакого конфликта с человеческим организмом вызывать не будут. И мы считаем, что это будет дополнительным положительным фактором в плане безопасности создаваемого препарата.
Если продолжать то, что пишут в СМИ про ваши разработки, а написано, что целых два варианта в разработке – на основе нейраминидазе и на гемагглютинине. В чем разница между ними?
- Это два разных белка на поверхности вируса гриппа. И тот и другой характеризуются иммунологическими отличиями или серологической специфичностью. Поэтому большинство вакцин, как и вирус гриппа, так и называются. Например, сейчас наиболее широко циркулирующий вирус называется H1N1. То есть он по гемагглютинину номер один и по нейраминидазе тоже номер один. Их номерами обозначают. Поэтому нам представилось интересным попробовать на основе и этого, и другого поверхностного антигена создавать вакцину.
Создавая такого рода конструкции, мы старались избежать тех неприятностей, с которыми сталкиваются другие разработки. В частности, если сделать вакцину против того вируса, который в данный момент не циркулирует, очень часто она не будет оказывать хорошего вакцинного воздействия, то есть защиты. А мы стараемся делать вакцину на определенные консервативные участки вируса гриппа с тем, чтобы можно было защищаться от самых разных эпидемических вариантов вируса. И наши исследования на лабораторных животных показали, что наши вакцины-кандидаты обладают такими свойствами. То есть действуют против разных приходящих эпидемических вирусов гриппа.
Получается, что ваша разработка действует на основе двух поверхностных белков вируса гриппа, которые должен распознавать организм и включать иммунитет. Если сравнивать с уже существующими инъекционными вакцинами, насколько механизм отличается? У вас получается более универсальный препарат?
- Я поправлю вас только в том, что это два различных кандидатных препарата, которые мы создаем. Один на гемагглютинине, и еще один белочек там используется в наиболее эффективной конструкции. А другой на основе нейраминидазы. При том, что мы проверяли большое количество разных вариантов и отобрали те, которые на наших лабораторных моделях будут работать оптимальным образом. Поэтому да, они будут эффективны. Я практически уверен.
Мы начали эти исследования давно, и степень убежденности в том, что они эффективны и более универсальны, чем имеющиеся на рынке, мне кажется, хорошая.
Вы наверняка отслеживаете работу в этой области. Где-то в других странах похожие исследования кто-то ведет?
- Конечно, это очевидно. Очень много исследователей в разных странах мира начали работать над созданием мукозальных вакцин. И в общем это совершенно не новая идея, я никаких Америк не открываю. Есть разработки и против ковида, и мы разработали уже четыре разных варианта, используя технологию с энтерококком.
То есть молочнокислые бактерии в качестве носителей антигенов-возбудителей люди пытаются использовать. Другое дело, как мы это делаем, не делает никто. Это абсолютно уникальная российская разработка, потому что у нас есть такие отличия, которые характеризуют только нашу разработку. Это стабильность конструкций и то, что мы делаем изменение бактерий. А многие сейчас раздумывают о том, что можно рекомбинантными технологиями бактерии изменять. Но мы их меняем таким образом, чтобы эти антигены, в данном случае вируса гриппа, находились на поверхности бактерий. И за счет этого иммунной системе они будут очень легко доступны. Значит, будет формироваться хороший иммунный ответ.
Вы сказали, что этими разработками занимаетесь достаточно давно. А если не секрет, можно уточнить, сколько лет? На каком этапе сейчас и сколько еще, как вы думаете, продлится разработка?
- Я бы хотел тут еще одну вещь прояснить. Мы это делаем не самостоятельно, а с нашими коллегами–вирусологами. У нашего отдела есть совершенно блестящий партнер – это другой отдел, который находится тоже в стенах нашего института экспериментальной медицины. Это отдел вирусологии, которым руководит профессор Руденко. И мы совместно с этим отделом, с его блестящими учеными разрабатываем противовирусную и вирус-бактериальную вакцину уже лет пять, не меньше.
Можно предположить, сколько еще потребуется времени до появления окончательного варианта?
- Все покажут клинические исследования. Для этого нужны средства, воля целого ряда организаций, которые будут нас проверять. Потому что мы являемся фундаментальным научным учреждением, которое делает фундаментальные разработки. Когда пандемия ковида охватила весь земной шар, мы переключились на ковид. И сейчас мы уже практически готовы к подаче досье на проведение клинических испытаний вакцины от ковида на основании этой же технологии. И все равно проведение клинических испытаний потребует дополнительного финансирования.