Почему пероральная вакцина от гриппа станет безопасной и эффективной

Ученые из Петербургского института экспериментальной медицины создали съедобную вакцину от гриппа. Как работает новый мукозальный препарат и когда он станет доступен для всех желающих? Об этом телеканал «МИР 24» спросил доктора медицинских наук, профессора, член-корреспондента РАН, заведующего отделом молекулярной микробиологии ФБГНУ «Институт экспериментальной медицины» Александра Суворова.

Фото: Мир24 Мир24

Для начала давайте объясним, почему возникла необходимость создания съедобной вакцины от гриппа? Вроде бы, есть вакцины, которые действуют и каждый год обновляются. Хотя многие медики и говорят, что если бы все вакцины вводились не инъекционным способом, это было бы очень здорово. А почему?

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- На самом деле, причин несколько. Самая простая – огромное количество людей очень не любят уколы. А если мы говорим о научной стороне вопроса, то такого рода пероральные вакцины обладают тем преимуществом, что они обеспечивают защиту на воротах инфекции, то есть до того, как возбудитель проник в организм человека.

Становятся внешним барьером, не пуская вирус в организм?

- Они препятствуют проникновению, это так называемый мукозальный иммунитет на слизистых. Мы как бы ставим заслон до того, как вирус сможет внутрь человека попасть. На мой взгляд, это большой плюс.

В тех публикациях в СМИ, которые я видел, написано, что новый препарат разработан на основе бактерий энтерококка. А почему именно их выбрали?

- Во-первых, препаратом такого рода разработку называть преждевременно, потому что сначала они должны проходить полный комплекс доклинических, а потом клинических испытаний. Тогда они станут реальными препаратами.

Почему энтерококк? Он является естественным обитателем желудочно-кишечного тракта. А тонкая кишка, например, и кишечник как таковой, являясь мощнейшим органом иммунитета человека, заселены различными бактериями, в частности, энтерококками. Поэтому те энтерококки, которые будут попадать в организм вместе с этим препаратом, никакого конфликта с человеческим организмом вызывать не будут. И мы считаем, что это будет дополнительным положительным фактором в плане безопасности создаваемого препарата.

Если продолжать то, что пишут в СМИ про ваши разработки, а написано, что целых два варианта в разработке – на основе нейраминидазе и на гемагглютинине. В чем разница между ними?

- Это два разных белка на поверхности вируса гриппа. И тот и другой характеризуются иммунологическими отличиями или серологической специфичностью. Поэтому большинство вакцин, как и вирус гриппа, так и называются. Например, сейчас наиболее широко циркулирующий вирус называется H1N1. То есть он по гемагглютинину номер один и по нейраминидазе тоже номер один. Их номерами обозначают. Поэтому нам представилось интересным попробовать на основе и этого, и другого поверхностного антигена создавать вакцину.

Создавая такого рода конструкции, мы старались избежать тех неприятностей, с которыми сталкиваются другие разработки. В частности, если сделать вакцину против того вируса, который в данный момент не циркулирует, очень часто она не будет оказывать хорошего вакцинного воздействия, то есть защиты. А мы стараемся делать вакцину на определенные консервативные участки вируса гриппа с тем, чтобы можно было защищаться от самых разных эпидемических вариантов вируса. И наши исследования на лабораторных животных показали, что наши вакцины-кандидаты обладают такими свойствами. То есть действуют против разных приходящих эпидемических вирусов гриппа.

Получается, что ваша разработка действует на основе двух поверхностных белков вируса гриппа, которые должен распознавать организм и включать иммунитет. Если сравнивать с уже существующими инъекционными вакцинами, насколько механизм отличается? У вас получается более универсальный препарат?

- Я поправлю вас только в том, что это два различных кандидатных препарата, которые мы создаем. Один на гемагглютинине, и еще один белочек там используется в наиболее эффективной конструкции. А другой на основе нейраминидазы. При том, что мы проверяли большое количество разных вариантов и отобрали те, которые на наших лабораторных моделях будут работать оптимальным образом. Поэтому да, они будут эффективны. Я практически уверен.

Мы начали эти исследования давно, и степень убежденности в том, что они эффективны и более универсальны, чем имеющиеся на рынке, мне кажется, хорошая.

Вы наверняка отслеживаете работу в этой области. Где-то в других странах похожие исследования кто-то ведет?

- Конечно, это очевидно. Очень много исследователей в разных странах мира начали работать над созданием мукозальных вакцин. И в общем это совершенно не новая идея, я никаких Америк не открываю. Есть разработки и против ковида, и мы разработали уже четыре разных варианта, используя технологию с энтерококком.

То есть молочнокислые бактерии в качестве носителей антигенов-возбудителей люди пытаются использовать. Другое дело, как мы это делаем, не делает никто. Это абсолютно уникальная российская разработка, потому что у нас есть такие отличия, которые характеризуют только нашу разработку. Это стабильность конструкций и то, что мы делаем изменение бактерий. А многие сейчас раздумывают о том, что можно рекомбинантными технологиями бактерии изменять. Но мы их меняем таким образом, чтобы эти антигены, в данном случае вируса гриппа, находились на поверхности бактерий. И за счет этого иммунной системе они будут очень легко доступны. Значит, будет формироваться хороший иммунный ответ.

Вы сказали, что этими разработками занимаетесь достаточно давно. А если не секрет, можно уточнить, сколько лет? На каком этапе сейчас и сколько еще, как вы думаете, продлится разработка?

- Я бы хотел тут еще одну вещь прояснить. Мы это делаем не самостоятельно, а с нашими коллегами–вирусологами. У нашего отдела есть совершенно блестящий партнер – это другой отдел, который находится тоже в стенах нашего института экспериментальной медицины. Это отдел вирусологии, которым руководит профессор Руденко. И мы совместно с этим отделом, с его блестящими учеными разрабатываем противовирусную и вирус-бактериальную вакцину уже лет пять, не меньше.

Можно предположить, сколько еще потребуется времени до появления окончательного варианта?