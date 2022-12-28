В омеле нашли природное вещество для лечения ран

Ученые из Университета Макгилла и Института Макса Планка доказали, что омела обладает целебными свойствами. Клейкая нить из ее ягод (висцин) способна закрывать раны, сообщает PNAS Nexus.

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Каждая ягода омелы производит около 180 см клейкой нити, с помощью которой семена паразитического растения прикрепляются к другим растениям. Еще древние греки использовали эти ягоды для изготовления лечебных мазей.

Современные исследователи смочили волокна висцина, вследствие чего они превратились в тонкие пленки. После высыхания пленки продемонстрировали способность плотно прилегать к поверхностям.

Новое средство испытали на свиной коже, которую предварительно порезали бритвой. Результаты показали, что «шелковистый глянцевый» герметик оставался на ране в течение долгого времени и держал ее закрытой. При этом порезы, не обработанные висцином, легко открывались.

Ученые испытали средство и на собственной коже. Они заявили, что пластина удерживается на поверхности не менее трех дней и является достаточно гибкой, чтобы можно было совершать движения без ограничений. Она оказалась устойчива даже к кратковременному промыванию водой.