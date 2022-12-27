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1 час назад

Биологи обнаружили, что больные атеросклерозом имеют высокие уровни масляной кислоты в кишечнике

Газета.Ru

Ученые из Университета Осло обнаружили в кишечнике пациентов с атеросклерозом большие количества масляной кислоты, которые выделяют определенные виды бактерий. Об исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, сообщает PCR.News.

Больные атеросклерозом имеют высокие уровни масляной кислоты в кишечнике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании приняли участие 43 пациента с тяжелым атеросклерозом (сужение просвета артерий составляло 50% и более) и 38 здоровых людей.

Масляная кислота, обладающая противовоспалительными свойствами, образуется в ходе жизнедеятельности микробов кишечника, в основном бактериями из семейств Lachnospiraceae и Ruminococcaeae.

Ранее было показано, что у пациентов с атеросклерозом, гипертензией и сердечной недостаточностью часто снижено число микроорганизмов, способных производить масляную кислоту.

Вопреки этому, в новом исследовании у пациентов в образцах стула было значительно больше масляной кислоты, чем у здоровых людей. Ученые также не обнаружили значительных отличий в составе кишечных микробиомов двух групп.

Кроме того, уровень масляной кислоты в стуле коррелировал с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний: высоким индексом массы тела, высоким соотношением окружностей талии и бедер и маркерами воспаления в крови.

Авторы отметили, что, чтобы разрешить противоречие, необходимы дальнейшие исследования.

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