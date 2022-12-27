Бактериальные токсины предложили использовать в лечении рака

Ученые из Колумбийского университета разработали новый подход к бактериальной терапии для лечения рака легких, который эффективен даже в случаях, когда другие бактериальные методы не сработали. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

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Рак легких является одним из наиболее смертоносных видов злокачественных опухолей. Многообещающей стала бактериальная терапия, которая за последние пять лет быстро перешла от лабораторных экспериментов к клиническим испытаниям.

В новом исследовании биологи предположили, что определенные молекулярные пути раковых клеток помогают им быть устойчивыми к бактериальной терапии.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи заблокировали эти пути с помощью современных противораковых препаратов, ингибиторов киназы AKT.

Это повысило эффективность последующей терапии бактериальными токсинами у лабораторных мышей с раком легких.