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19 минут назад

Названа добавка, которая снижает риск ухудшения памяти

Газета.Ru

Диета, богатая омега-3 жирными кислотами, помогает снизить риск потери памяти, установили ученые из Американской академии неврологии. Исследование опубликовано в журнале Neurology.

Названа добавка, которая снижает риск ухудшения памяти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В работе приняли участие 1575 пожилых людей, у которых не была диагностирована деменция. Все участники прошли когнитивные тесты, а также сдали анализы для установки уровня жирных кислот в крови.

Как оказалось, люди с низким уровнем омега-3 хуже справляются с тестами. По словам ученых, у них также был меньший объем мозга, что эквивалентно примерно двум годам структурного старения мозга.

Известно 11 кислот, входящих в группу омега-3, однако наиболее ценными считаются три: эйкозапентаеновая (ЭПК), доко-загексаеновая (ДГК) и альфа-линоленовая (АЛК). ЭПК способствует ослаблению хронических воспалительных процессов, ДГК поддерживает работу нервной системы, АЛК используется как источник энергии, а также защищает сердце.

Ученые отметили, что даже здоровые молодые люди могут улучшить свою память, увеличив потребление омега-3.

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