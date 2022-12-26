Британские ученые определили самый «бессонный» возраст человека

Множество факторов влияет на качество и продолжительность сна. Ученые из Великобритании проанализировали сотни тысяч данных и выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего.

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Самым «бессонным» оказался промежуток с 30 до 50 лет. В этом возрасте люди постепенно снижают продолжительность ночного отдыха из-за ряда социальных факторов, пишет Planet Today.