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1 час назад

Британские ученые определили самый «бессонный» возраст человека

Слово и Делоиещё 1

Множество факторов влияет на качество и продолжительность сна. Ученые из Великобритании проанализировали сотни тысяч данных и выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего.

Британские ученые определили самый «бессонный» возраст человека
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Самым «бессонным» оказался промежуток с 30 до 50 лет. В этом возрасте люди постепенно снижают продолжительность ночного отдыха из-за ряда социальных факторов, пишет Planet Today.

В свою очередь понежиться в постели больше всего позволяют себе молодые люди до 20 лет. После 50 граждане тоже отдыхают чуть больше. Данная динамика отражает социальную активность.

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