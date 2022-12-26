Британские ученые определили самый «бессонный» возраст человека

Множество факторов влияет на качество и продолжительность сна. Ученые из Великобритании проанализировали сотни тысяч данных и выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего.
Самым «бессонным» оказался промежуток с 30 до 50 лет. В этом возрасте люди постепенно снижают продолжительность ночного отдыха из-за ряда социальных факторов, пишет Planet Today.
В свою очередь понежиться в постели больше всего позволяют себе молодые люди до 20 лет. После 50 граждане тоже отдыхают чуть больше. Данная динамика отражает социальную активность.