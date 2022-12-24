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2 часа назад

Препарат от муковисцидоза оказался эффективен при пневмонии

Lenta.ru

Немецкие специалисты из клиники Шарите обнаружили новый препарат для лечения при пневмонии. Им оказалось лекарство от муковисцидоза. Результаты работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Препарат от муковисцидоза оказался эффективен при пневмонии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В процессе исследования удалось выявить молекулярные механизмы, которые вызывают накопление жидкости в легких - наиболее распространенной причиной формирования отека и пневмонии. Из-за заполнения части воздушного пространства жидкостью вместо воздуха, легкие не способны выполнять свои функции по обмену газов, вследствие чего пациенту становится трудно дышать, а организму в целом не хватает кислорода. Это состояние называется острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС). Согласно статистике, примерно 40 процентов пациентов с ОРДС умирают в реанимации, поскольку им не помогают антибиотики, противовирусные и иммуномодулирующие препараты.

Вместо того, чтобы сосредоточить свое внимание на уничтожения патогена, ученые сконцентрировались на укреплении барьерной функции кровеносных сосудов в легких, которые и являются источником жидкости при отеке легких.

В эксперименте на клетках, легочном эпителии и модели легких исследователи изучили хлоридный канал CFTR, который преимущественно располагается в клетках слизистой оболочки дыхательных путей и ответственен за разжижение слизи. Испытания показали, что клетки в кровеносных сосудах легких также содержат CFTR, а при пневмонии его показатели резко снижаются. После блокировки канала ученые проследили молекулярную цепочку процессов, которая в конечном итоге приводила к разрушению кровеносных сосудов.

Для предотвращения этого состояния авторы воздействовали модулятором CFTR, который известен в качестве лекарства от муковисцидоза. Препарат вызвал меньшую деградацию каналов и увеличивал вероятность выживания при тяжелой пневмонии, уменьшал повреждение легких и приводил к гораздо более мягким симптомам и лучшему общему состоянию.

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