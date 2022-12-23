Ученые обнаружили механизм смены пола человека

"Потеря одного атома в SRY, атома кислорода в критически важной аминокислоте тирозине, снижает шансы на правильное развитие по мужскому типу. Обычно у отца есть хромосомы XY, а у его дочери — хромосомы XX. Однако бывает, что из-за мутации в SRY дочери несут набор XY. Фактически они должны были стать мальчиками, но что-то пошло не так. С точки зрения эволюции, это шаги к выработке новых генов, определяющих пол. Мы хотели узнать, как именно происходит изменение пола в утробе при синдроме Свайера", - отметили ученые.