Передозировка рыбьим жиром может привести к облысению и депрессии

Передозировка рыбьим жиром может привести к весьма неприятным последствиям, выяснила международная группа ученых.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Несмотря на то, что омега-3-кислота полезна для здоровья, нужно следить за соблюдением нормы этого БАДа.

Ученые провели исследование на грызунах. Лабораторным мышам к обычному рациону добавили омегу-3, которая входит в состав рыбьего жира.

Спустя некоторое время исследователи обратили внимание, что некоторые мыши потеряли до 20% шерстяного покрова, это достаточно высокий процент. Кроме этого, грызуны набрали вес.