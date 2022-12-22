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4 часа назад

Journal of Alzheimer’s Disease: курение может спровоцировать потерю памяти

FBM.ru

В новой работе группы исследователей из Университета штата Огайо (США) стало известно, что курение повышает риск потери памяти и развитие спутанности сознания у людей среднего возраста. К участию в исследовании привлекли 136018, возраст которых 45 лет и старше, которых попросили заполнить анкеты с вопросами, касающиеся курения и когнитивных функций. О результатах эксперимента пишет журнал Journal of Alzheimer’s Disease.

Ученые: курение может спровоцировать потерю памяти
Фото: FBMFBM

После проведенного анализа всех данных, полученных от добровольцев, принявших участие в эксперименте, специалисты выявили, что число людей среди курильщиков, страдающих от проблем с памятью и прочих когнитивных расстройств практически в два раза превышает наличие подобных проблем у некурящих. Но, при отказе добровольцев от курения, у них отмечалось улучшение умственных способностей.

«Связь между курением и проблемами с памятью была наиболее значимой в возрастной группе 45—59 лет. Это позволяет предположить, что отказ от курения на данном этапе жизни может принести пользу для когнитивного здоровья в пожилом возрасте», — рассказал Джеффри Винг, являющийся ведущим автором исследования.

При этом ученые отметили, что чем раньше курильщик избавится от пагубной привычки, тем быстрее и более полноценно могут восстановиться мыслительная деятельность и другие когнитивные функции, а вот у людей старше 60 лет эти процессы уже происходят сложнее.

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