Ученые: курение может спровоцировать потерю памяти

В новой работе группы исследователей из Университета штата Огайо (США) стало известно, что курение повышает риск потери памяти и развитие спутанности сознания у людей среднего возраста. К участию в исследовании привлекли 136018, возраст которых 45 лет и старше, которых попросили заполнить анкеты с вопросами, касающиеся курения и когнитивных функций. О результатах эксперимента пишет журнал Journal of Alzheimer’s Disease.

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После проведенного анализа всех данных, полученных от добровольцев, принявших участие в эксперименте, специалисты выявили, что число людей среди курильщиков, страдающих от проблем с памятью и прочих когнитивных расстройств практически в два раза превышает наличие подобных проблем у некурящих. Но, при отказе добровольцев от курения, у них отмечалось улучшение умственных способностей.

«Связь между курением и проблемами с памятью была наиболее значимой в возрастной группе 45—59 лет. Это позволяет предположить, что отказ от курения на данном этапе жизни может принести пользу для когнитивного здоровья в пожилом возрасте», — рассказал Джеффри Винг, являющийся ведущим автором исследования.