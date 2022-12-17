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2 часа назад

Ученые нашли оттенок, работающий как обезболивающее

Секрет Фирмы

Разные цвета и оттенки по-разному могут влиять на наше состояние. Этим активно пользуются, например, дизайнеры, подбирая тона интерьера в зависимости от назначения помещений.

Ученые нашли оттенок, работающий как обезболивающее
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как выяснилось, цвет может влиять не только на эмоциональное, но и на физическое состояние.

Учёные из Китая провели эксперименты и выявили цвет, который способен уменьшать боль. Не будем долго томить. Цвет, который, как выяснили исследователи, успокаивает, поднимает настроение, а заодно действует как обезболивающее, — зелёный.

Его воздействие на психику они проверили на мышах. В организме грызунов, как и в человеческом, есть гамма-аминомасляная кислота. Она отвечает за торможение в центральной нервной системе, чтобы та не перенапряглась от большого количества импульсов.

Эксперименты с мышами показали, что именно зелёный цвет помогает этой кислоте работать. Когда мы смотрим на зелёную лужайку, стены или постельное бельё, гамма-аминомасляная кислота ещё активнее помогает организму вырабатывать белок – предшественник молекулы, воздействующей на опиоидные рецепторы.

Правда, учёные предупредили, что это не универсальное средство. Будет ли зелёный цвет влиять на интенсивность болевых ощущений, зависит от индивидуальных особенностей. Например, от количества палочек и колбочек в глазах, которые помогают нам воспринимать цвета.

Проверить, работает ли этот цвет на вас, можно, если во время следующего приступа головной боли надеть, например, зелёный свитер.

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