Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
18 минут назад

Биологи показали в опытах на клетках, что витамин D может снизить канцерогенный эффект мышьяка

Газета.Ru

Ученые из Технологического института Шибаура и Университета Нагои выяснили, что активированный витамин D3 противодействует канцерогенному эффекту мышьяка. Исследование опубликовано в American Journal of Cancer Research.

Витамин D может снизить канцерогенный эффект мышьяка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи подвергли клетки кожи человека (кератиноциты HaCa) воздействию мышьяка. Уровни мышьяка в клетках значительно снижались, когда их обрабатывали кальцитриолом (активированным витамином D3). Кроме того, добавка подавляла несколько сигнальных путей, включая MEK, ERK1/2 и AKT, которые ранее были связаны с развитием раковых опухолей клеток кожи.

Последующие эксперименты на клетках легких Beas-2b показали, что рост раковых клеток, обработанных кальцитриолом, был подавлен на 21,4–70,0%. Это свидетельствуют о том, что кальцитриол подавляет вызванный мышьяком онкогенез не только в коже, но и в других мишенях, включая эпителиальные клетки легких.

Результаты ученых предстоит проверить на животных моделях и людях. По последним оценкам, более 140 миллионов человек из 50 стран регулярно подвергаются воздействию мышьяка через питьевую воду. Установлено, что хроническое воздействие мышьяка вызывает различные виды рака, включая рак кожи.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители