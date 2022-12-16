Витамин D может снизить канцерогенный эффект мышьяка

Ученые из Технологического института Шибаура и Университета Нагои выяснили, что активированный витамин D3 противодействует канцерогенному эффекту мышьяка. Исследование опубликовано в American Journal of Cancer Research.
Исследователи подвергли клетки кожи человека (кератиноциты HaCa) воздействию мышьяка. Уровни мышьяка в клетках значительно снижались, когда их обрабатывали кальцитриолом (активированным витамином D3). Кроме того, добавка подавляла несколько сигнальных путей, включая MEK, ERK1/2 и AKT, которые ранее были связаны с развитием раковых опухолей клеток кожи.
Последующие эксперименты на клетках легких Beas-2b показали, что рост раковых клеток, обработанных кальцитриолом, был подавлен на 21,4–70,0%. Это свидетельствуют о том, что кальцитриол подавляет вызванный мышьяком онкогенез не только в коже, но и в других мишенях, включая эпителиальные клетки легких.
Результаты ученых предстоит проверить на животных моделях и людях. По последним оценкам, более 140 миллионов человек из 50 стран регулярно подвергаются воздействию мышьяка через питьевую воду. Установлено, что хроническое воздействие мышьяка вызывает различные виды рака, включая рак кожи.