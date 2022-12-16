Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
8 минут назад

Биологи предложили добавлять цветы в еду для профилактики сердечных заболеваний

Газета.Ru

Ученые из Неаполитанского университета имени Фридриха II предложили добавлять цветы в еду, чтобы снизить риск сердечных заболеваний и деменции. Исследование опубликовано в журнале Plants.

Биологи предложили добавку для профилактики заболеваний сердца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые проанализировали данные о более чем 250 видах растений. Больше всего информации ученые нашли об употреблении цветков бузины. Они богаты растительными фенолами, которые противодействуют воспалению в организме и снижают риск развития атеросклероза и болезней суставов.

Одуванчики, которые встречаются по всему миру (кроме Антарктиды), также могут найти применение в кулинарии и стать источником антиоксидантов. Бархатцы обладают противовоспалительными, противомикробными и ранозаживляющими свойствами. Предполагается, что они также могут снижать уровень сахара и липидов в крови.

Авторы отметили, что дальнейшие исследования должны быть направлены на то, чтобы определить, какие цветы часто содержат большое количество пестицидов и других токсинов или могут быть заражены микробами.

Исследование раскрывает потенциал съедобных цветов в качестве дополнительного средства профилактики многих заболеваний. Авторы считают, что цветы также можно использовать для производства средств для омоложения кожи, стимуляции иммунитета у пожилых людей и предотвращения или смягчения нейродегенерации.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители