Биологи предложили добавку для профилактики заболеваний сердца

Ученые из Неаполитанского университета имени Фридриха II предложили добавлять цветы в еду, чтобы снизить риск сердечных заболеваний и деменции. Исследование опубликовано в журнале Plants.

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Ученые проанализировали данные о более чем 250 видах растений. Больше всего информации ученые нашли об употреблении цветков бузины. Они богаты растительными фенолами, которые противодействуют воспалению в организме и снижают риск развития атеросклероза и болезней суставов.

Одуванчики, которые встречаются по всему миру (кроме Антарктиды), также могут найти применение в кулинарии и стать источником антиоксидантов. Бархатцы обладают противовоспалительными, противомикробными и ранозаживляющими свойствами. Предполагается, что они также могут снижать уровень сахара и липидов в крови.

Авторы отметили, что дальнейшие исследования должны быть направлены на то, чтобы определить, какие цветы часто содержат большое количество пестицидов и других токсинов или могут быть заражены микробами.