Биологи предложили добавку для профилактики заболеваний сердца

Ученые из Неаполитанского университета имени Фридриха II предложили добавлять цветы в еду, чтобы снизить риск сердечных заболеваний и деменции. Исследование опубликовано в журнале Plants.
Ученые проанализировали данные о более чем 250 видах растений. Больше всего информации ученые нашли об употреблении цветков бузины. Они богаты растительными фенолами, которые противодействуют воспалению в организме и снижают риск развития атеросклероза и болезней суставов.
Одуванчики, которые встречаются по всему миру (кроме Антарктиды), также могут найти применение в кулинарии и стать источником антиоксидантов. Бархатцы обладают противовоспалительными, противомикробными и ранозаживляющими свойствами. Предполагается, что они также могут снижать уровень сахара и липидов в крови.
Авторы отметили, что дальнейшие исследования должны быть направлены на то, чтобы определить, какие цветы часто содержат большое количество пестицидов и других токсинов или могут быть заражены микробами.
Исследование раскрывает потенциал съедобных цветов в качестве дополнительного средства профилактики многих заболеваний. Авторы считают, что цветы также можно использовать для производства средств для омоложения кожи, стимуляции иммунитета у пожилых людей и предотвращения или смягчения нейродегенерации.