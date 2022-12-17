Иммунная дисфункция, ускоряющая развитие болезни Альцгеймера

Речь идёт об иммунной системе ликворы, которая представляет собой специальной прозрачную водянистую жидкость.
Северо-Западный университет США впервые представил научный труд, опубликованный в журнале Cell, на тему развития болезни Альцгеймера.
Конкретно исследователи сходятся на изучении ликвора, что представляет собой спинномозговую жидкость.
Она же цирклирует вокруг головного и спинного мозга, но, как показали исследования, её иммунная система ликвора с возрастом становится нерегулируемой.
«Иммунные клетки, по-видимому, немного раздражены у пожилых людей. Мы думаем, что это раздражение может сделать эти клетки менее функциональными, что приведет к нарушению регуляции иммунной системы мозга», – рассказали учёные.
45 участников, не страдающих какими-либо заболеваниями, в возрасте от 54 до 83 лет приняли участие в эксперименте - у них проверяли спинномозговую жидкость. Затем сравнили ликвор у 14 испытуемых, где наблюдались когнитивные нарушения. Так, было выяснено, что у возрастной группы участников есть изменения генетического характера в иммунных клетках ликвора, а это способствует активности клеток.