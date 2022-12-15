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2 часа назад

Врачи выяснили, как предотвратить опасное заболевание почек

Газета.Ru

Ученые из Эдинбургского университета обнаружили, что серьезное заболевание, которое может привести к внезапной остановке работы почек, можно излечить с помощью лекарств от давления. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

Врачи выяснили, как предотвратить опасное заболевание почек
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Острое повреждение почек (ОПП), ранее известное как острая почечная недостаточность, представляет собой внезапное снижение функции почек, которое возникает примерно у 20% пациентов скорой помощи. Это состояние обычно вызвано другими заболеваниями, которые уменьшают приток крови к почкам, либо токсичностью некоторых лекарств. ОПП может нанести долговременный вред почкам и сердечно-сосудистой системе и стать хроническим состоянием.

В исследовании на мышах ученые обнаружили, что лекарства, обычно используемые для лечения стенокардии и высокого кровяного давления, предотвращали многие долгосрочные повреждения почек и сердечно-сосудистой системы, вызванные ОПП. Эти лекарства снижают уровень белка эндотелина в крови. Он стимулирует воспаление и вызывает сужение кровеносных сосудов.

Мыши, которые принимали препараты для снижения эндотелина, имели более низкое кровяное давление и меньше признаков воспаления и повреждения почек. Поскольку эти лекарства уже применяются у людей, клинические испытания на людях пройдут быстрее, и миллионы пациентов получат шанс избежать опасных последствий ОПП.

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