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1 час назад

Открыта молекула, имитирующая инсулин: лекарство от диабета стало ближе

Ferra.ru

Открыта молекула, имитирующая инсулин: лекарство от диабета стало ближе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ученые из Австралии выявили новую молекулу, которая активирует рецепторы аналогично инсулину, заложив тем самым новую основу для изучения легкоусвояемых препаратов, имитирующих его действие, что в конечном итоге может привести к созданию лекарства от диабета.

Ученые из Института Уолтера и Элизы Холл сделали шаг вперед в области инсулиновых таблеток, используя криоэлектронную микроскопию (КЭМ) для визуализации сложных молекул в мельчайших деталях.

Команда начала с реконструкции нескольких пептидов, которые взаимодействуют с рецептором инсулина и удерживают его “открытым и активным”. Затем эксперименты привели к выявлению одного пептида, который делает это аналогично инсулину.

Ученые говорят, что результаты исследования решают давнюю загадку о том, могут ли неродственные молекулы имитировать роль инсулина, и поэтому "освещают неисследованные пути для управления сигнализацией рецептора инсулина, а также возможности для разработки миметиков инсулина".

“Это все еще долгий путь, который потребует дальнейших исследований, но очень приятно осознавать, что наше открытие открывает двери для пероральных методов лечения диабета 1 типа”, – подытожили врачи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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