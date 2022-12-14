Почему из-за проблем с кишечником могут выпадать зубы

Новые научные публикации европейского исследовательского проекта показывают, что нередко воспалительные заболевания кишечника сосуществуют с болезнями полости рта. Подробнее об этом рассказывается в журналах Inflammatory Bowel Diseases и Journal of Clinical Periodontology.

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Согласно результатам нового исследования, у пациентов с воспалительным заболеванием кишечника чаще встречается пародонтит и в целом меньше зубов, чем у людей со здоровым кишечником. Кроме того, при пародонтите и воспалительном заболевании кишечника обострение кишечной болезни происходит более активно, чем у тех, у кого нет проблем со здоровьем полости рта.

В ходе этого исследования 1100 человек прошли онлайн-опрос. Примерно 50 % из них страдали болезнью Крона, остальные 50 % - язвенным колитом. Помимо этого, в исследовании участвовали около 3400 человек без воспалительных заболеваний кишечника.